Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đại Phước Bắc Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 61 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm soát việc thanh toán công nợ đúng hạn, chính xác

Tổng hợp, phân tích chi phí tài chính, chi phí quản lý theo từng hạng mục, so sánh giữa thực hiện và kế hoạch

Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo dòng tiền luôn an toàn, kiểm soát các khoản thu chi ngân hàng; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, gia hạn hợp đồng tín dụng và các hồ sơ nhân hàng khác,..

Hướng dẫn, kiểm tra kế toán thuế trong công tác nhập liệu, lập và nộp báo cáo thuế đúng quy định của nhà nước và quy định của Công ty

Lập kế hoạch thuế định kỳ và triển khai công tác thuế theo kế hoạch

Tham gia giải trình và cung cấp hồ sơ thuế cho các cơ quan ban ngành

Lập và phân tích báo cáo quản trị hàng kỳ, đánh giá hiệu quả và đề ra giải pháp tham mưu cho KTT và BGĐ trước các buổi họp

Cùng ban chiến lược xây dựng các tầng hệ thống quản trị của doanh nghiệp

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: Từ 25-35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp.

Có kỹ năng làm việc độc lập, cẩn thận, tự chủ động trong công việc.

Thành thạo excel và các phần mềm kế toán

Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 – 16 triệu + phụ cấp ăn trưa (25K/ ngày).

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng Lễ/Tết đẩy đủ ...

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và quy định của Luật: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp , ngày phép.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin