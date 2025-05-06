Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đại Phước Bắc Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang
- Hà Nội: Số 61 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Kiểm soát việc thanh toán công nợ đúng hạn, chính xác
Tổng hợp, phân tích chi phí tài chính, chi phí quản lý theo từng hạng mục, so sánh giữa thực hiện và kế hoạch
Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo dòng tiền luôn an toàn, kiểm soát các khoản thu chi ngân hàng; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, gia hạn hợp đồng tín dụng và các hồ sơ nhân hàng khác,..
Hướng dẫn, kiểm tra kế toán thuế trong công tác nhập liệu, lập và nộp báo cáo thuế đúng quy định của nhà nước và quy định của Công ty
Lập kế hoạch thuế định kỳ và triển khai công tác thuế theo kế hoạch
Tham gia giải trình và cung cấp hồ sơ thuế cho các cơ quan ban ngành
Lập và phân tích báo cáo quản trị hàng kỳ, đánh giá hiệu quả và đề ra giải pháp tham mưu cho KTT và BGĐ trước các buổi họp
Cùng ban chiến lược xây dựng các tầng hệ thống quản trị của doanh nghiệp
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp.
Có kỹ năng làm việc độc lập, cẩn thận, tự chủ động trong công việc.
Thành thạo excel và các phần mềm kế toán
Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng Lễ/Tết đẩy đủ ...
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và quy định của Luật: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp , ngày phép.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
