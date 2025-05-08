Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Cland (CT3) số 81 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Phụ trách công việc của kế toán tổng hợp:

Chịu trách nhiệm duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các qui định kế toán tài chính hiện hành.

Chịu trách nhiệm các báo cáo tổng hợp, kiểm tra, rà soát sổ sách, số liệu, hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo thuế, tờ khai …

Lập các báo cáo quản trị hoạt động theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty.

Hỗ trợ, back up kế toán chi tiết, kế toán trưởng.

Tham gia xây dựng quy trình, quy định làm việc, đề xuất các vấn đề liên quan đến quy trình để nâng cao hiệu quả làm việc.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định.

Chịu trách nhiệm về các phần hành do mình phụ trách.

Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên. Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp tối thiểu Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng/ Đại Học

Chuyên ngành Kế toán/ Tài chính doanh nghiệp/ Kiểm toán

Độ tuổi Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 đến 32 tuổi.

Trình độ tin học Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Trình độ Tiếng Anh Tiếng anh trình độ cơ bản (đọc hiểu, viết email cho đối tác)

Kinh nghiệm Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương (KTTH). Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực Logistic/ Forwarder.

Phẩm chất Trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, hòa đồng, sáng tạo, năng lượng tích cực

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 18 - 22tr/tháng

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT

