Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ AMI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Theo dõi chi phí, công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Hạch toán, thu thập và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan từ các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ.

Thực hiện các báo cáo, kê khai phát sinh, hàng tháng, hàng quý, hàng năm với cơ quan thuế.

Lập báo cáo nội bộ cho ban lãnh đạo.

Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính.

Chuẩn bị các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Tuyển dụng, soạn thảo, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng, lưu trữ tài liệu liên quan nhân sự; thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự (BHXH, đăng ký MST, NPT cho nhân sự công ty,...) với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Trình độ: Đại học.

Chuyên ngành: Tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm.

Kiến thức chuyên môn: Nắm được các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Nắm được Luật Kế toán, Luật Thuế.

Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng MS office.

Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA là 1 lợi thế.

Lương (thoả thuận) 10.000.000-15.000.000VNĐ/tháng.

Chế độ nghỉ phép: 12 phép/năm, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của nhà nước.

Lương tháng 13. Thưởng các ngày lễ, tết, năm và các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của Công ty.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Được khám sức khoẻ và tham gia bảo hiểm sức khoẻ hàng năm theo chính sách của Công ty.

Được trang bị thiết bị làm việc tại Văn phòng.

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe miễn phí tại Văn phòng.

Tham gia Teambuilding, Du lịch hàng năm cũng như các phong trào văn hóa – thể thao hàng tháng tại công ty.

