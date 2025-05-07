Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tính lương, công, thanh toán lương cho toàn bộ nhân viên cơ sở.
Làm hồ sơ thanh toán
Nhập liệu phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán.
Kiểm tra đối soát doanh thu, công nợ.
Kiểm soát, lưu trữ hồ sơ công ty, chứng từ kế toán.
Hỗ trợ đồng nghiệp làm các công việc chi tiết khác liên quan
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi đến phỏng vấn)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại spa, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, dịch vụ, sản xuất
Ưu tiên ứng viên khu vực Ba Đình, Đống Đa… gần địa điểm làm việc: D2 - Giảng Võ
Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động du lịch dã ngoại của công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
