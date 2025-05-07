Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tính lương, công, thanh toán lương cho toàn bộ nhân viên cơ sở.

Làm hồ sơ thanh toán

Nhập liệu phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra đối soát doanh thu, công nợ.

Kiểm soát, lưu trữ hồ sơ công ty, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ đồng nghiệp làm các công việc chi tiết khác liên quan

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi đến phỏng vấn)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại spa, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, dịch vụ, sản xuất

Ưu tiên ứng viên khu vực Ba Đình, Đống Đa… gần địa điểm làm việc: D2 - Giảng Võ

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo theo quy định của công ty

Được làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động du lịch dã ngoại của công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP

