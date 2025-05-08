Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP SESS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 257D Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát báo cáo mua vào, bán ra, báo cáo quỹ, báo cáo tồn kho, kiểm soát lịch trả NCC....

- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, xây dựng quy trình quản lý nội bộ, quy trình quản lý kho, quy trình nhập, xuất hàng hóa được minh bạch, rõ ràng.

- Tổ chức vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách khoa học, hệ thống

- Lập báo cáo quản trị tháng, quý , năm, phân tích báo cáo trình Ban lãnh đao

- Cập nhật quy định pháp luật, thông tin về thuế, chế độ chính sách, BHXH, tham mưu cho Ban lãnh dạo chính xác, kịp thời.

- Kiểm tra, rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu trên Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, QT thuế TNCN theo tháng, quý...

- Tham vấn các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán cho BGĐ

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên (Ưu tiên ứng viên đã từng làm bên cty sản xuất)

- Tốt nghiệp CĐ,ĐH chuyên ngành kế toán trở lên , độ tuổi 30-40 tuổi

- Thành thạo excel và sử dụng được phần mềm Misa. Có tinh thần học hỏi, tỉ mỉ và chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP SESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực + hỗ trợ ăn ca.

- Lương tháng 13.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết.

- Quà sinh nhật, du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ bảo hiểm: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Môi trường làm việc: Ổn định, chuyên nghiệp, hỗ trợ và khuyến khích nhân viên phát triển năng lực.

- Tăng lương: Xét duyệt tăng lương theo hiệu quả công việc và thời gian gắn bó.

- Đào tạo – phát triển: Có cơ hội học hỏi, nâng cao nghiệp vụ trong môi trường sản xuất thực tế.

