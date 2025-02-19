Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Kiểm tra và thực hiện nộp các tờ khai, các báo cáo hằng tháng/hằng quý/hằng năm theo quy định của Cơ quan Thuế

- Lập Báo cáo tài chính hằng năm theo chủ trương của Hội đồng quản trị

- Cân đối và tối ưu hoá chi phí - lợi nhuận của doanh nghiệp

- Theo dõi và cân đối dòng tiền: tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

- Theo dõi và nộp các chi phí thuế định kỳ

- Kiểm soát tất cả chi phí phát sinh của Công ty: khấu hao - phân bổ CCDC, phải trả nhà cung cấp, phải thu khách hàng ...

- Hạch toán các bút toán sản xuất và quản lý nghiệp vụ kế toán sản xuất của Công ty

- Tính giá vốn hàng hoá, giá thành sản phẩm ...

- Kiểm tra các nghiệp vụ hằng ngày của kế toán viên

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành: kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

- Thành thạo các phần mềm kế toán - bán hàng: Misa, CRM, excel ...

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

- Các kỹ năng: quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm và/hoặc làm việc độc lập, đàm phán thương lượng ... cần có của một kế toán tổng hợp

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14.000.000 - 18.000.000

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân

- Được tham gia các phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do Công ty tổ chức

- Được tham gia các khoá đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái

