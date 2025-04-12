Tuyển Kế toán tổng hợp HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không làm việc tại Yên Bái thu nhập 6 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: Số Nhà 135 Đường Lê Lợi Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán mới nhất.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin kế toán chính xác và kịp thời.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định tài chính.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.
Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Khả năng giao tiếp tốt.

Tại HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số Nhà 135 Đường Lê Lợi Phường Yên Ninh TP Yên Bái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

