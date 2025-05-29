Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày của KTV
- Theo dõi TSCĐ, CCDC và phân bổ chi chí hàng tháng
- Tính lãi vay, công nợ
- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TN, thuế TNDN và các loại thuế khác
- Lập báo cáo thống kê hàng năm cho cục thống kê
- Lập BC kế hoạch thu chi hàng tuần, hàng tháng
- Khóa sổ định kỳ: Đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả với các Công ty trong nội bộ Tập đoàn
- Lập báo cáo tài chính tháng theo mẫu của Tập đoàn; Lập KHTC, báo cáo dòng tiền.
- Và một số công việc khác theo yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chỗ ở cho cán bộ ở xa
- Xe đưa đón về Hà Nội cuối tuần và ngược lại
- Thu nhập 20-25tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

