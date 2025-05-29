Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
- Yên Bái: Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày của KTV
- Theo dõi TSCĐ, CCDC và phân bổ chi chí hàng tháng
- Tính lãi vay, công nợ
- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TN, thuế TNDN và các loại thuế khác
- Lập báo cáo thống kê hàng năm cho cục thống kê
- Lập BC kế hoạch thu chi hàng tuần, hàng tháng
- Khóa sổ định kỳ: Đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả với các Công ty trong nội bộ Tập đoàn
- Lập báo cáo tài chính tháng theo mẫu của Tập đoàn; Lập KHTC, báo cáo dòng tiền.
- Và một số công việc khác theo yêu cầu của KTT
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì
- Xe đưa đón về Hà Nội cuối tuần và ngược lại
- Thu nhập 20-25tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
