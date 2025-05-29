Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 20 - 25 Triệu

- Kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày của KTV

- Theo dõi TSCĐ, CCDC và phân bổ chi chí hàng tháng

- Tính lãi vay, công nợ

- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TN, thuế TNDN và các loại thuế khác

- Lập báo cáo thống kê hàng năm cho cục thống kê

- Lập BC kế hoạch thu chi hàng tuần, hàng tháng

- Khóa sổ định kỳ: Đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả với các Công ty trong nội bộ Tập đoàn

- Lập báo cáo tài chính tháng theo mẫu của Tập đoàn; Lập KHTC, báo cáo dòng tiền.

- Và một số công việc khác theo yêu cầu của KTT