Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 18 Triệu

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

• Theo dõi chi tiết các số liệu, chứng từ liên quan thuế TNCN, TNDN; lập các tờ khai thuế tháng, quý, năm theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

• Theo dõi chi tiết vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho tại nhà máy.

• Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm tra lại tất cả các số liệu báo cáo, kiểm tra định mức chế biến tại các nhà máy + kết hợp với các phần hành kế toán của công ty để tính giá thành tất cả các sản phẩm chế biến tại Công ty và tính hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.

• Lập báo cáo quyết toán tháng, quí, năm.

• Phân tích các báo cáo tài chính và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.

• Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định.