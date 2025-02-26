Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bến Tre: Bến Tre, Việt Nam, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
• Theo dõi chi tiết các số liệu, chứng từ liên quan thuế TNCN, TNDN; lập các tờ khai thuế tháng, quý, năm theo quy định của Luật Quản lý Thuế.
• Theo dõi chi tiết vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho tại nhà máy.
• Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm tra lại tất cả các số liệu báo cáo, kiểm tra định mức chế biến tại các nhà máy + kết hợp với các phần hành kế toán của công ty để tính giá thành tất cả các sản phẩm chế biến tại Công ty và tính hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.
• Lập báo cáo quyết toán tháng, quí, năm.
• Phân tích các báo cáo tài chính và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.
• Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ từ 25 – 40 tuổi
• Trình độ Đại học các ngành tài chính – kế toán, kiểm toán. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ở các Công ty sản xuất và phân tích báo cáo tài chính.

Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre

Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

