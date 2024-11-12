Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 64/1 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu hàng hóa xuất – nhập – tồn.

- Chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý và kiểm tra chứng từ, hóa đơn

- Kê khai thuế, lập tờ khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

- Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm

- Kiểm tra, theo dõi công nợ và thực hiện các báo cáo kết chuyển hàng tháng, hàng quý.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Biết cách tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Năng động, sáng tạo, có tư duy logic, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Giới tính: không yêu cầu

- Kinh nghiệm 2-3 năm

- Ưu tiên thành thạo phần mềm kế toán

Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đầy đủ theo quy định

- Lương, thưởng tháng 13...

- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

