Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 64/1 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu hàng hóa xuất – nhập – tồn.
- Chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý và kiểm tra chứng từ, hóa đơn
- Kê khai thuế, lập tờ khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
- Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm
- Kiểm tra, theo dõi công nợ và thực hiện các báo cáo kết chuyển hàng tháng, hàng quý.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Biết cách tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng động, sáng tạo, có tư duy logic, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Giới tính: không yêu cầu
- Kinh nghiệm 2-3 năm
- Ưu tiên thành thạo phần mềm kế toán
Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đầy đủ theo quy định
- Lương, thưởng tháng 13...
- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
