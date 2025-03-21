Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dược Fidimilk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 2 Đường Số 7, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, tính giá thành

• Lập kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm, theo dõi và phân tích hiệu suất tài chính của công ty.

• Quản lý và giám sát các hoạt động hạch toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

• Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

• Đánh giá và cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, trong đó có 1 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

• Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế tại Việt Nam.

• Kỹ năng phân tích số liệu tốt, có khả năng lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Excel.

Tại Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dược Fidimilk Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương theo thỏa thuận

• Làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện

• Có cơ hội học tập phát triển năng lực

• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, khen thưởng, BHXH, tăng lương, phép năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dược Fidimilk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin