Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Go & Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

o Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

o Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

o Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (báo cáo thuế, tờ khai thuế,…) và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,…)

o Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/dài hạn,…

o Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

o Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới,…

o Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ,…)

o Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,…)

o Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan thuế.

o Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo

o Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

o Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm ở công ty chuyên về xây dựng.

o Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

o Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng.

o Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo,…

o Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

o Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Go & Tech Thì Được Hưởng Những Gì

o Mức lương: 15 - 22 triệu tùy vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

o Thưởng theo dự án và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

o Du lịch cùng công ty (có thể trong nước hoặc nước ngoài).

o Đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động chính thức.

o Được học hỏi và tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Go & Tech

