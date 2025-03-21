Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Kim Sơn Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 16 đường 35 (Trần Não), P. An Khánh, Quận 2, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào hệ thống kế toán của công ty.

Kiểm tra và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định.

Quản lý và kiểm soát chi phí, doanh thu, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định.

Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định (GTGT, TNCN, TNDN,…).

Kiểm tra, rà soát hồ sơ kế toán, thực hiện quyết toán thuế.

Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Hỗ trợ làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đơn vị liên quan khi cần.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 25 - 35 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Am hiểu luật thuế, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP,…) và Excel.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Kim Sơn Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kim Sơn Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin