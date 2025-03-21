Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 23, Toà nhà Lim, 9

- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.
Quản lý hợp đồng lao động, bảng lương, BHXH, thực hiện các thủ tục liên quan.
Kiểm soát thu – chi, công nợ, giao dịch ngân hàng đảm bảo tính chính xác.
Theo dõi và thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, bảo hiểm, lương thưởng.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán, hỗ trợ kiểm toán, cơ quan thuế khi cần.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp.
Tiếng Trung nghe nói đọc viết ( HSK5 trở lên ).
Tiếng Trung nghe nói đọc viết ( HSK5 trở lên ).
· Thành thạo lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng.
· Biết làm hợp đồng lao động, tính lương, BHXH, giải quyết chế độ cho nhân viên.
· Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế.
· Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Có khả năng đối nội đối ngoại.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thử việc: 20.000.000 VNĐ (Thử việc 1 tháng)
· Lương chính thức: 25.000.000 VNĐ + Thưởng & Phụ cấp: 2.500.000 VNĐ/tháng
· Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đồng nghiệp thân thiện
· Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật & các ngày lễ theo quy định
· Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LIM TOWER ，11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

