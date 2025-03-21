Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 4, Đường 11A, KP.7, P. An Khánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

-Thực hiện đầy đủ các công việc của 1 Kế toán tổng hợp.
-Phối hợp với các phòng ban trong Công ty và các yêu cầu của BGĐ.
-Làm việc tại địa chỉ Công ty.
Thời gian làm việc:
-Từ thứ 2 đến trưa thứ 7 hàng tuần
-Bắt đầu từ: 7h30 đến 11h30; 13h đến 17h00

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán
-Giới tính: Nữ Dưới 40 tuổi
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương
- Chứng chỉ Kế toán trưởng, kế toán thuế là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế, hoàn thuế, hồ sơ BHXH.
- Nắm vững Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế ….
- Cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tư, nghị định, các Luật thuế ban hành.
- Có khả năng tham mưu các vấn đề hoạch định chiến lược, hoàn thiện quy trình, phân tích chi phí, lợi nhuận tối ưu.
-Sức khỏe tốt
-Thái độ công việc: cẩn thận, trách nhiệm, nghiêm túc, trung thực.
Kỹ năng:
-Kỹ năng giao tiếp (giao tiếp với nội bộ và cơ quan chức năng).
-Kỹ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề tốt.
-Kỹ năng sử dụng tốt tin học, các phần mềm Kế toán, Excel…
-Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.
-Có kỹ năng hoạch định chiến lược, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện quy trình, hệ thống và phần mềm kế toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510 Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
-Tham gia đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ theo Luật Lao động.
-Lương, thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4 đường 11A, khu phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

