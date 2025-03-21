Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xây Dựng An Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1164 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và quản lý các báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Kiểm soát, phân tích chi phí công trình kiểm tra tiến độ tài chính của các dự án.

Đảm bảo việc thực hiện các thủ tục tài chính, pháp lý và các yêu cầu về thuế đúng quy định.

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai công tác thanh quyết toán cho các công trình.

Quản lý công việc của phòng kế toán và các nhân viên kế toán.

Thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo tài chính theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xây dựng.

Am hiểu về các quy định pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, và xây dựng.

Kỹ năng phân tích tài chính tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, Excel, Word.

Có khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xây Dựng An Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp với BGĐ

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Địa điểm làm việc: 1164 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức

1164 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xây Dựng An Khang

