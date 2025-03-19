Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV LADOSPICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Đường số 28, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ, đảm bảo dữ liệu trùng khớp với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Thống kê quy trình sản xuất.

Quản lý cân đối nhập xuất tồn kho.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch dựa trên nhiệm vụ được phân công .

Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty

Kỹ năng vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại CÔNG TY TNHH TMDV LADOSPICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, cầu thị và công bằng.

Cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Các chế độ đãi ngộ khác: thưởng, phúc lợi, du lịch,... theo quy định của Công ty.

Phụ cấp: cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV LADOSPICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin