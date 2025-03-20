Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN MÊ KÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN MÊ KÔNG
- Hồ Chí Minh:
- 232
- 234 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1. Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.
2. Làm việc cùng các kế toán nội bộ khác trong bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ theo trình tự đúng.
4. Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.
5. Theo dõi, kiểm kê, phân bổ TSCĐ, CCDC.
6. Cập nhật, theo dõi, làm hồ sơ giải ngân, giải chi với ngân hàng.
7. Báo cáo quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.
8. Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu Công ty.
9. Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất
10. Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế.
11. Các công việc có liên quan theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Cẩn thận, trung thực và muốn gắn bó làm việc lâu dài
Thành thạo Tin học Văn Phòng, các phần mềm (Misa...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN MÊ KÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ: tham quan nghỉ mát hằng năm do công ty tổ chức, khám sức khỏe định kỳ, cưới hỏi, thăm bệnh...
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn 24/24.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN MÊ KÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
