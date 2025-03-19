Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty
Lập báo cáo tài chính/giá thành theo từng quí, 6 tháng, năm
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng chăm sóc khách hàng
Xử lý các số liệu kế toán
01 năm trở lên, ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13;
Lương thưởng lễ, Tết;
Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;
Được cấp đồng phục hàng năm;
Xét nâng lương hàng năm;
Du lịch, team building
Thưởng thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI