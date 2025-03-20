Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC
- Hồ Chí Minh: 5B, Phổ Quang, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán thu chi, nhập xuất hàng hóa
Hạch toán tiền lương, BHXH, các khoản chi phí phải trả,...
Phân bổ chi phí trả trước, CCDC, thực hiện trích khấu hao TSCĐ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp
Quản lý hợp đồng mua vào, bán ra của công ty
Theo dõi tồn kho, đối soát công nợ với Nhà cung cấp và khách hàng
Lập báo cáo công việc định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm
Lưu trữ hóa đơn, chứng từ, dữ liệu kế toán theo quy định của Pháp luật
Thống kê, cung cấp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu
Lập tờ khai thuế định kỳ, BCTC, Quyết toán thuế TNDN, TNCN,...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KTT
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 25 tuổi trở lên
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
Thành tạo tin học văn phòng & biết sử dụng MISA AMIS
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán – thuế, kĩ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu
Cẩn trọng, trách nhiệm, logic
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ theo quy định: BHXH, 12 ngày phép/ năm,...
Lương tháng 13, review lương 1 lần/năm
Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo tình hình kinh doanh
Được tham gia các hoạt động của Công ty như teambuilding, du lịch, đào tạo (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
