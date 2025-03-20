Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5B, Phổ Quang, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Hạch toán thu chi, nhập xuất hàng hóa

Hạch toán tiền lương, BHXH, các khoản chi phí phải trả,...

Phân bổ chi phí trả trước, CCDC, thực hiện trích khấu hao TSCĐ

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp

Quản lý hợp đồng mua vào, bán ra của công ty

Theo dõi tồn kho, đối soát công nợ với Nhà cung cấp và khách hàng

Lập báo cáo công việc định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm

Lưu trữ hóa đơn, chứng từ, dữ liệu kế toán theo quy định của Pháp luật

Thống kê, cung cấp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu

Lập tờ khai thuế định kỳ, BCTC, Quyết toán thuế TNDN, TNCN,...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KTT

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính

Nữ, từ 25 tuổi trở lên

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Thành tạo tin học văn phòng & biết sử dụng MISA AMIS

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán – thuế, kĩ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu

Cẩn trọng, trách nhiệm, logic

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng lương như thỏa thuận (Nhận lương ngày 5 hàng tháng)

Được hưởng các chế độ theo quy định: BHXH, 12 ngày phép/ năm,...

Lương tháng 13, review lương 1 lần/năm

Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo tình hình kinh doanh

Được tham gia các hoạt động của Công ty như teambuilding, du lịch, đào tạo (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển

