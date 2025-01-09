Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Khu Công nghiệp Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam, Núi Thành, Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chúng tôi là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có vốn FDI Trung Quốc, với số lượng công nhân viên lên đến 300-500 người tại Quảng Nam, sẽ khai trương vào đầu năm 2025.

Công việc của 1 Kế toán trưởng hoặc Giám sát Tài chính

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Làm việc tại Khu Công nghiệp Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Tiếng Trung thành thạo

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Kinh nghiệm làm việc tương đương

Thu nhập theo năng lực ứng viên

Tại CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn uống và các phụ cấp liên quan đến công việc

BHXH

Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM

