Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Khu Công nghiệp Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam, Núi Thành, Huyện Núi Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Chúng tôi là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có vốn FDI Trung Quốc, với số lượng công nhân viên lên đến 300-500 người tại Quảng Nam, sẽ khai trương vào đầu năm 2025.
Công việc của 1 Kế toán trưởng hoặc Giám sát Tài chính
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Làm việc tại Khu Công nghiệp Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Tại CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn uống và các phụ cấp liên quan đến công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-PROPERTY VIỆT NAM
