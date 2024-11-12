Tuyển Kế toán trưởng K-PRODUCTS làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng K-PRODUCTS làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

K-PRODUCTS
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
K-PRODUCTS

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại K-PRODUCTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Lô 6, đường số 5, KCN Điện Nam

- Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chung hoạt động của phòng Kế toán, tổ chức xây dựng, cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo quy định.
Xây dựng quy trình của Phòng Kế toán, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đầy đủ và được lưu trữ khoa học.
Quản lý nhân sự kế toán, đảm bảo nhân sự tuân thủ đúng quy định của công ty và duy trì mối quan hệ phòng kế toán với các phòng ban khác.
Xây dựng hệ thống kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.
Kiểm tra ký duyệt các khoản thanh toán cho các nhà cung cấp.
Kiểm tra hồ sơ chứng từ, số liệu hạch toán của Phòng Kế toán khi lên báo cáo BGĐ.
Lập/Quản trị báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định.
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
Tính toán, ghi nhận doanh thu, chi phí công ty, lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính trên hệ thống kế toán.
Phân tích nguồn vốn, dự trù chi phí và tư vấn, tham mưu BGĐ để quản trị nguồn vốn Công ty hiệu quả.
Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động kế toán, kiểm toán độc lập...
Thực hiện công việc khác theo phân công của lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành quản trị kinh doanh với chuyên ngành kế toán.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Trưởng phòng kế toán tại các Công ty sản xuất.
Có kiến thức về thuế TNCN và TNDN;
Kiến thức về báo cáo tài chính, kiểm toán, phân tích báo cáo;
Có Kỹ năng Lập kế hoạch, quản trị nguồn vốn, quản trị số liệu báo cáo chi tiết
Có Tin học văn phòng tốt;
Có Kỹ năng Quản lý nhân sự;
Có Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và giám sát công việc;
Có Kỹ năng Phân tích, tổng hợp và báo cáo;
Có Khả năng bao quát, giao tiếp, thương lượng;
Có kỹ năng Làm việc nhóm, làm việc độc lập;

Tại K-PRODUCTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ Bảo hiểm theo quy định
- Thưởng lễ, tết theo chính sách công ty
- Review lương hàng năm
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại K-PRODUCTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

K-PRODUCTS

K-PRODUCTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 6, đường số 5 khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc - Quảng Nam

