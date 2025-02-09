Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU TRÀ MY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU TRÀ MY
- Đà Nẵng: Lô CN1 & Lô CN2 Cụm Công nghiệp Trà Mai
- Trà Don, Nam Trà My, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập Báo cáo tài chính. Định hướng và tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các chiến lược, kế hoạch tài chính, thuế, ... đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm, quy mô công ty
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu kế toán nội bộ & thuế
- Cân đối hóa đơn, chi phí đầu vào, đầu ra
- Quyết toán TNCN năm
- Rà soát hoàn thiện hồ sơ kế toán, Đại diện làm việc, giải trình với cơ quan thuế, bảo hiểm...
- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3-5 năm ở vị trí kế toán trưởng (Ưu tiên trong ngành nông nghiệp)
- Tính cách trung thực, cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao
- Nam/Nữ, sức khỏe tốt, có thể đi công tác, tuổi từ 30-45 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU TRÀ MY Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ chiều ngày Thứ 7, ngày CN và các ngày lễ theo quy định.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU TRÀ MY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
