Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Huyện Cam Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế toán trên toàn Công ty

Tổ chức kiểm kê định kỳ; đề xuất các phương án xử lý tài sản bị hao hụt, hư hỏng, mất mát.

Tổng hợp thông tin và lập các báo cáo kế hoạch năm (Báo cáo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Nghiên cứu, hướng dẫn các chế độ, chính sách kế toán áp dụng vào hoạt động của công ty

Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam

Xây dựng, hướng dẫn, kiểm soát thực hiện các quy trình, chính sách, quy định về quản lý kế toán như quản lý tiền; công nợ phải thu, phải trả; hàng tồn kho... phù hợp pháp luật và điều lệ công ty

Quản lý và lập các báo cáo theo quy định của nhà nước

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, ngân hàng hoặc Kiểm toán

Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý thực tế và 2 năm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô lớn, ngành thực phẩm/tiêu dùng nhanh hoặc trong lĩnh vực liên quan

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống ERP, SAP.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp (còn hiệu lực).

Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và luật pháp Việt Nam

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trao đổi khi phỏng vấn

Được đóng BHXH theo quy định nhà nước

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Thưởng theo kết quả kinh doanh

