Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company
- Khánh Hòa: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Huyện Cam Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết lập, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế toán trên toàn Công ty
Tổ chức kiểm kê định kỳ; đề xuất các phương án xử lý tài sản bị hao hụt, hư hỏng, mất mát.
Tổng hợp thông tin và lập các báo cáo kế hoạch năm (Báo cáo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận
Nghiên cứu, hướng dẫn các chế độ, chính sách kế toán áp dụng vào hoạt động của công ty
Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam
Xây dựng, hướng dẫn, kiểm soát thực hiện các quy trình, chính sách, quy định về quản lý kế toán như quản lý tiền; công nợ phải thu, phải trả; hàng tồn kho... phù hợp pháp luật và điều lệ công ty
Quản lý và lập các báo cáo theo quy định của nhà nước
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý thực tế và 2 năm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô lớn, ngành thực phẩm/tiêu dùng nhanh hoặc trong lĩnh vực liên quan
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống ERP, SAP.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp (còn hiệu lực).
Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và luật pháp Việt Nam
Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Thưởng theo kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company
