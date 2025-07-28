Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM - VIETSUGAR

Tháng 11/2017, Vinamilk chính thức sỡ hữu 65% cổ phần Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa và đổi tên đơn vị này thành Công ty Cổ phần Đường Việt Nam. Đây không chỉ là sự hợp tác chiến lược giữa 2 doanh nghiệp lâu đời trong ngành thực phẩm Việt Nam mà với sự đầu tư và kinh nghiệm quản trị tiên tiến của Vinamilk, sự hợp tác này còn mang lại hướng đi mới cho ngành mía đường Việt Nam, từng bước giúp nông dân trồng mía Khánh Hòa và các vùng lân cận nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập vào sân chơi khu vực và toàn cầu. Hiện công ty đã đạt công suất tiêu thụ 10.000 tấn mía nguyên liệu/ngày, luyện đường thô khoảng 2.000 tấn/ngày.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tài chính về thiết lập, quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế toán trên toàn Công ty. Lập báo cáo tài chính theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

CÔNG VIỆC CỤ THỂ:

I. Công tác quản lý:

Thiết lập, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế toán trên toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc (Tổ chức, quản lý hệ thống chứng từ kế toán; Tổ chức, quản lý hệ thống sổ sách kế toán; Tổ chức kiểm kê định kỳ; đề xuất các phương án xử lý tài sản bị hao hụt, hư hỏng, mất mát; Kiểm tra nội bộ công tác Kế toán tại các đơn vị trực thuộc; Xét duyệt các báo cáo kế toán do các đơn vị trực thuộc lập; Nghiên cứu, hướng dẫn các chế độ, chính sách kế toán áp dụng vào hoạt động của Công ty)