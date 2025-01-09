Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
- Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực xây dựng
Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo
Xây dựng, quản lý và kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán
Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách
Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan
Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, thuế
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán
Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch chiến lược của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế
Hiểu biết sâu rộng về luật thuế, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan
Kỹ năng phân tích tài chính và lập báo cáo tốt
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tư duy logic, tỉ mỉ và có khả năng giải quyết vấn đề
Quản lý thu chi tài chính của công ty .
Kê khai quyêt toán và nộp thuế theo qui định nhà nước.
Đã từng làm ở môi trường xây dựng
Kinh nghiệm >3 năm vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực xây dựng
Chế độ bảo hiểm sức khỏe
Thưởng hiệu suất công việc và thưởng các dịp lễ tết
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
