Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực xây dựng

Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo

Xây dựng, quản lý và kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán

Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách

Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, thuế

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán

Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch chiến lược của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế

Hiểu biết sâu rộng về luật thuế, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan

Kỹ năng phân tích tài chính và lập báo cáo tốt

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

Tư duy logic, tỉ mỉ và có khả năng giải quyết vấn đề

Quản lý thu chi tài chính của công ty .

Kê khai quyêt toán và nộp thuế theo qui định nhà nước.

Đã từng làm ở môi trường xây dựng

Kinh nghiệm >3 năm vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận , phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực xây dựng

Chế độ bảo hiểm sức khỏe

Thưởng hiệu suất công việc và thưởng các dịp lễ tết

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

