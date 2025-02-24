Tuyển Key Account Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina

Key Account

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương Thỏa thuận

Job Objectives:
Key account executives have to be able to juggle multiple projects at once while maintaining strong communication with both internal stakeholders and external clients. They may also be tasked with developing new business opportunities or identifying ways that their company can better serve existing clients.
Key account executives
Be a point of contact to key customers and resolve any issues that they have
Website: https://kolmar.vn
Responsibilities
BE INCHARGE MT/GT/OTC CHANNEL
• Identifying and assess a customer‘s critical needs / Xác định và đánh giá nhu cầu quan trọng của khách hàng.
• Building relationships and maintaining contact with existing clients to ensure that they are satisfied with their services, ensure repeat business and new business opportunities. / Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên lạc với khách hàng hiện tại để đảm bảo họ hài lòng với dịch vụ của mình, đảm bảo việc kinh doanh lặp lại và các cơ hội kinh doanh mới.
• Building and opening the amount of potential customers. / Xây dựng và mở rộng lượng khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina

Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 7, Toà nhà CJ, Số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

