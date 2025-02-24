Tuyển Key Account Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Job Objectives:

Key account executives have to be able to juggle multiple projects at once while maintaining strong communication with both internal stakeholders and external clients. They may also be tasked with developing new business opportunities or identifying ways that their company can better serve existing clients.

Key account executives

Be a point of contact to key customers and resolve any issues that they have

Website: https://kolmar.vn

Responsibilities

BE INCHARGE MT/GT/OTC CHANNEL

• Identifying and assess a customer‘s critical needs / Xác định và đánh giá nhu cầu quan trọng của khách hàng.

• Building relationships and maintaining contact with existing clients to ensure that they are satisfied with their services, ensure repeat business and new business opportunities. / Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên lạc với khách hàng hiện tại để đảm bảo họ hài lòng với dịch vụ của mình, đảm bảo việc kinh doanh lặp lại và các cơ hội kinh doanh mới.

• Building and opening the amount of potential customers. / Xây dựng và mở rộng lượng khách hàng tiềm năng.