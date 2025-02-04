Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Megram làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 850 USD

Công Ty Cổ Phần Megram
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Megram

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Megram

Mức lương
800 - 850 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà 319 BQP, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 800 - 850 USD

1. Kiểm toán nội bộ
- Đánh giá rủi ro tổng thể, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị được phân công;
- Tham gia xây dựng kế hoạch từng cuộc kiểm toán và triển khai thực hiện kế hoạch KTNB đã được phê duyệt theo phân công của Trưởng Ban, đảm bảo tuân thủ theo các quy chế, quy trình KTNB đã được phê duyệt.
- Tổ chức, triển khai giám sát, đôn đốc và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của KTNB.
2. Kiểm soát tài chính
- Thẩm định kế hoạch và kiểm soát ngân sách về: Tài chính, Doanh thu - chi phí, Lợi nhuận của các đơn vị trong Tập đoàn.
- Thẩm tra, soát xét các báo cáo quản trị nội bộ định kỳ tháng.
- Kiểm soát đảm bảo tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính và an toàn tài sản cho hệ thống.

Với Mức Lương 800 - 850 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Kiểm toán.
- Bằng cấp CPA/ ACCA/ CIA là một lợi thế.
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm toán nội bộ hoặc vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm toán nội bộ
tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại.

Tại Công Ty Cổ Phần Megram Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megram

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Megram

Công Ty Cổ Phần Megram

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà 319 Bộ Quốc Phòng, Đường Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

