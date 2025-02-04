Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Megram làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 850 USD

Mức lương 800 - 850 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

1. Kiểm toán nội bộ

- Đánh giá rủi ro tổng thể, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị được phân công;

- Tham gia xây dựng kế hoạch từng cuộc kiểm toán và triển khai thực hiện kế hoạch KTNB đã được phê duyệt theo phân công của Trưởng Ban, đảm bảo tuân thủ theo các quy chế, quy trình KTNB đã được phê duyệt.

- Tổ chức, triển khai giám sát, đôn đốc và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của KTNB.

2. Kiểm soát tài chính

- Thẩm định kế hoạch và kiểm soát ngân sách về: Tài chính, Doanh thu - chi phí, Lợi nhuận của các đơn vị trong Tập đoàn.

- Thẩm tra, soát xét các báo cáo quản trị nội bộ định kỳ tháng.

- Kiểm soát đảm bảo tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính và an toàn tài sản cho hệ thống.

- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Kiểm toán.

- Bằng cấp CPA/ ACCA/ CIA là một lợi thế.

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm toán nội bộ hoặc vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại.

