Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 79 Phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng các chương trình kiểm toán (kế hoạch kiểm toán, xác định rủi ro)
2. Thực hiện các cuộc kiểm toàn (theo Đơn vị, chuyên đề) đối với các đơn vị khối tài chính trên cơ sở các chương trình kiểm toán được phê duyệt
3. Thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị sau các cuộc kiểm toàn của các Đơn vị/ Bộ phận
4. Thực hiện việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động kiểm toàn nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp các trường Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Tài chính Doanh nghiệp
2. Tối thiểu 5 năm hoạt động Kiểm toán ngân hàng/tổ chức tài chính, Kiểm toán nội bộ ngân hàng, Quản lý rủi ro ngân hàng, Tuân thủ;
3. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:Kiểm toán tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng/ Làm việc tại Big 4 với chuyên môn Financial Services/ Kiểm toán độc lập chuyên về lĩnh vực ngân hàng tài chinh
4. Ưu tiên Có chứng chỉ nghề nghiệp: CIA, CPA, FRM, CFA, ACCA/ Kinh nghiệm tại ngân hàng TMCP Top 10 tại Việt Nam/ Hiểu biết sâu về Basel II/III và quy định NHNN/ Kỹ năng sử dụng công cụ phân tích rủi ro (SAS, R, Python)

Tại Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thu nhập: theo thỏa thuận năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...theo Luật lao động
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả SXKD, Thưởng Lễ, Tết
Được tham gia gói Bảo Hiểm Sức Khỏe
Ăn trưa
Được thử thách và phát triển bản thân trong môi trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)

Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Việt Hưng – TP Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

