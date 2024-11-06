Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 85 Cách Mạng Tháng Tám, Tòa Twins Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thực hiện làm các bản vẽ phối cảnh 3D
Tiếp nhận Design chủ đạo từ trưởng nhóm thiết kế
Phát triển các thiết kế chi tiết để hoàn chỉnh được diễn họa.
Phối hợp với các kỹ sư, chuyên gia các bộ môn khác (Kết cấu, Cơ điện, Điều hòa, Thang máy...., và các Nhà Thầu...) ở mức độ cơ bản, đủ hiểu thông tin bên đó đưa ra cho Team thiết kế
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học tại các trường ĐH đào tạo về Kiến trúc và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hoặc tương đương
Có kinh nghiệm giám làm việc thiết kế kiến trúc, nội thất từ 2 năm trở lên
Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Sketch Up cơ bản, thành thạo 3Dsmax, Chao Vantage hoặc Corona, Photoshop. Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận ( Tổng thu nhập từ 15tr - 20tr/ tháng)
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: Trường hợp ngồi văn phòng Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h30-12h; chiều: 13h30-17h30). Trường hợp đi công trình thì tùy thuộc vào yêu cầu của cấp trên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
