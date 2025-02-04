Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

A. Mục đích công việc:

- Xây dựng và ban hành các quy định quản lý ATLĐ-VSMT để áp dụng trong việc triển khai các dự án.

- Tổ chức hướng dẫn triển khai các quy định quản lý ATLĐ-VSMT tại các công trường.

- Tổ chức việc thanh kiểm tra việc thực hiện nội quy ATLĐ-VSMT tại các công trường.

B. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn triển khai cho các BQLDA/BCHCT thực hiện các quy định quản lý ATLĐ - VSMT của Công ty.

- Lập kế hoạch và thực hiện thanh kiểm tra việc triển khai nội quy ATLĐ - VSMT tại các công trường, có yêu cầu chấn chỉnh kịp thời nếu phát hiện vi phạm.

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định ATLĐ - VSMT của các công trường. Lập biên bản và yêu cầu khắc phục các trường hợp vi phạm an toàn.

- Tham gia tổ công tác đánh giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ ATLĐ – VSMT.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi công việc của mình được giao.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Trưởng Ban ATLĐ - VSMT định kỳ hàng ngày, tuần, tháng và đột xuất theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban ATLĐ - VSMT.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, Môi trường, xây dựng,..

- Chứng chỉ an toàn lao động

2. Kiến thức:

- Am hiểu sản phẩm, thi công cọc bê tông nền móng và các sản phẩm khác của công ty.

- Am hiểu về máy móc thiết bị công trường

- Hiểu rõ về quy trình thi công cọc bê tông

- Am hiểu các qui định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng,

- Hiểu biết chuyên sâu các quy định về ATLĐ và VSMT

3. Kỹ năng:

- Giao tiếp, truyền đạt thông tin, phối hợp tốt với các đơn vị khác.

- Có khả năng đào tạo, huấn luyện

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

- Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian

4. Kinh nghiệm:

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm chuyên viên ATLĐ tại công trường thi công.

5. Phẩm chất và sức khỏe:

- Sức khỏe tốt

- Nhạy bén, Trung thực

- Tinh thần trách nhiệm cao

6. Các điều kiện khác:

- Thường xuyên công tác xa

- Chịu được áp lực công việc cao.

Làm việc tại Khu vực Phía Nam Văn Phòng tại Tân Bình HCM hoặc khu vực Phía Bắc VP tại Hà Nội. Tham gia đi công tác và triển khai công việc chuyên môn đến ATVSMT tại dự án công ty đang triển khai.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn;

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nhân tại Tập đoàn và Tập đoàn mẹ tại Nhật Bản;

- Được trang bị thiết bị làm việc,

- Chế độ phúc lợi đẩy đủ: Bảo hiểm, Du Lịch, Đồng phục, Chế độ thưởng, Nghỉ phép năm và các chế độ khác theo quy định của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin