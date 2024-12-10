Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Quận Hải An

Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn tại nơi làm việc.
Cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về các quy trình an toàn
Tương tác với nhà thầu để làm thẻ ra vào nhà máy.
Quản lý giấy phép của nhà thầu phụ
Hướng dẫn an toàn nội bộ các chuyên đề an toàn cho cán bộ giám sát xây dựng, an toàn viên dự án và công nhân hoặc hướng dẫn tham gia các khóa huấn luyện an toàn theo quy định.
Quản lý, lên kế hoạch và chủ trì triển khai các kế hoạch diễn tập sự cố khẩn cấp, tai nạn lao động, cháy nổ.
Theo dõi và tổng hợp các dữ liệu và báo cáo về an toàn, 5S tại các công trường dự án, tổng kết đánh giá và đưa ra cải tiến để nâng cao hiệu quả trong quản lý an toàn vệ sinh lao động
Tham vấn xây dựng biện pháp thi công an toàn và đánh giá rủi ro, phân tích an toàn cho dự án.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, An toàn lao động, Kỹ sư…và các chuyên ngành có liên quan.
Kinh nghiệm từ 2năm trở lên trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình (ưu tiên kinh nghiệm điện mặt trời)
Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và hướng dẫn cho các nhân viên khác
Am hiểu về các quy định, luật lệ liên quan đến an toàn lao động
Trách nhiệm trong công việc.
Chủ động trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Ngành nghề: An toàn lao động, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM

