Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 57 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng
- Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 20 - 22 Triệu
Quản lý, giám sát công tác An toàn - vệ sinh lao động tại công trường
Xây dựng hồ sơ quản lý công tác an toàn - VSLĐ cho công trình
Lập quy trình an toàn cho từng công việc, tư vấn cho bộ phận thi công các vấn đề liên quan an toàn
Lập báo cáo an toàn hàng tháng
Theo dõi và quản lý hồ sơ pháp lý nhân lực và thiết bị
Đào tạo an toàn, phổ biến an toàn cho người lao động
Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc chuyên ngành xây dựng
Có giấy chứng nhận AT-VSLĐ và kinh nghiệm chuyên trách công tác quản lý AT-VSLĐ
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng hướng dẫn an toàn cho công nhân tốt
Năng động, chủ động, trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng làm việc nhóm
Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Mức lương: 20 triệu trở lên.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, làm từ thứ 2 đến thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
