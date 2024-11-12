Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Quản lý, giám sát công tác An toàn - vệ sinh lao động tại công trường

Xây dựng hồ sơ quản lý công tác an toàn - VSLĐ cho công trình

Lập quy trình an toàn cho từng công việc, tư vấn cho bộ phận thi công các vấn đề liên quan an toàn

Lập báo cáo an toàn hàng tháng

Theo dõi và quản lý hồ sơ pháp lý nhân lực và thiết bị

Đào tạo an toàn, phổ biến an toàn cho người lao động

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc chuyên ngành xây dựng

Có giấy chứng nhận AT-VSLĐ và kinh nghiệm chuyên trách công tác quản lý AT-VSLĐ

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng hướng dẫn an toàn cho công nhân tốt

Năng động, chủ động, trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng làm việc nhóm

Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Mức lương: 20 triệu trở lên.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, làm từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội

