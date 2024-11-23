Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 500 - 1 USD

Tìm kiếm, xây dựng mỗi quan hệ với khách hàng mới/ hỗ trợ và duy trì các khách hàng hiện có của công ty.
Tập trung vào thị trường các công ty sản xuất công nghiệp, điện tử
Lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý
Thực hiện các yêu cầu, phân công của quản lý.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học các khối ngành Điện tử, Kinh tế, ngành nghề liên quan sale,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại (B2B và B2C), tiếp thị hoặc kỹ thuật, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến ngành điện tử hoặc vật liệu. Kinh nghiệm trong ngành bảng mạch in (PCB), bảng mạch mềm (FPC) hoặc màn hình sẽ là một lợi thế.
Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được training từ đầu.
Tin học văn phòng căn bản: WORK, EXCEL...
Tiếng anh giao tiếp căn bản
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Net 500$ - 1000$ + Commission
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện
Được cung cấp đủ công cụ làm việc: Laptop, điện thoại, có xe công ty đi khách hàng.
Đóng BHXH và chính sách chế độ theo quy định của Công ty.
Thưởng lương tháng 13, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất.
Phúc lợi: Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật..., hỗ trợ ốm đau, hiếu hỉ
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Có nhiều cơ hội phát triển. Được tham gia đào tạo nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất