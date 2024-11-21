Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28/18/15

- 17 Lương Thế Vinh , Phường Tân Thới Hoà, Tân Phú, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tìm kiếm mở rộng danh sách khách hàng.
- Lập kế hoạch công việc tuần, tháng, thực hiện theo kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số.
- Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này.
- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng phòng kinh doanh .
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, tuân thủ theo quy trình thực hiện của công ty.
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.
- Thực hiện khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh và ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp – chuyên ngành kinh tế , marketing
- Trình độ 12/12 (yêu cầu có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên), có các chuyên môn sau:
1. Chất trợ nhuộm: Làm trong xưởng nhuộm hoặc buôn bán hoá chất trợ nhuộm
2. In bông vải: Làm trong xưởng in bông hoặc buôn bán hoá chất in bông
3. Hồ sợi dệt: Làm trong xưởng dệt vải (vải dệt thoi, có hồ sợi, mắc hồ, , bán hoá chất hồ sợi dệt có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
4. Coating tráng phủ: Làm trong xưởng coating tráng phủ hoặc bán hoá chất
5. Hàng tiêu dùng: trưởng nhóm hoặc trưởng phòng hàng tiêu dùng có ít nhất 5 năm kinh nghiệm
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL

Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10-15 triệu (thỏa thuận cao hơn tùy năng lực ứng viên)
- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp
- Thưởng Lễ, Tết, Thời gian làm việc từ 8h – 17h
- Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ theo quy định.
- Lương tháng 13, review lương hằng năm và thưởng các ngày lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2 , Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

