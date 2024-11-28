Tuyển Kinh doanh hoá chất CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198, Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, chương trình và hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hóa chất.

- Làm cầu nối giữa Giám đốc và các phòng ban khác, bao gồm các bộ phận sản xuất, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, marketing và bán hàng.

- Soạn thảo và chuẩn bị các báo cáo, tài liệu chuyên ngành hóa chất như báo cáo sản xuất, thông số kỹ thuật của sản phẩm, và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng cung cấp hóa chất.

- Theo dõi tiến độ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm hóa chất theo tiêu chuẩn, đảm bảo các quy trình an toàn, tuân thủ các quy định về môi trường và chất lượng trong ngành hóa chất.

- Hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hóa chất mới, cập nhật xu hướng và yêu cầu của thị trường.

- Cung cấp thông tin, báo cáo về xu hướng thị trường hóa chất, đối thủ cạnh tranh và các cơ hội kinh doanh mới.

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu trong ngành hóa chất.

- Xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ hóa chất, hỗ trợ Giám đốc trong các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng.

- Thay mặt Giám Đốc xử lý các tình huống khi Giám Đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam 28 – 45 tuổi

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực Trợ lý Giám đốc, Quản trị Kinh doanh, Thương mại hoặc Marketing liên quan đến ngành hóa chất công nghiệp.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo và đam mê xây dựng và mở rộng mối quan hệ.

- Giao tiếp tốt cả bằng văn bản và lời nói, có khả năng viết báo cáo, thư từ, thông báo chuyên nghiệp.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả, làm việc dưới áp lực cao với cường độ công việc lớn.

- Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, tinh thần gắn bó lâu dài, có định hướng trong công việc rõ ràng

- Nhanh nhẹn, khoé léo, chăm chỉ, trung trực.

- Khả năng phân tích thông tin và đưa ra các giải pháp hiệu quả, đặc biệt trong những tình huống cấp bách.

- Sẵn sàng học hỏi và nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn

- Có khả năng đóng góp ý tưởng trong các cuộc họp cấp cao, hỗ trợ Giám đốc trong việc phát triển các chiến lược kinh doanh.

- Thành thạo các công cụ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.

- Có thể đi công tác (ưu tiên có bằng lái B1, B2)

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, công bằng. Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Các chế độ phúc lợi, thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, theo quy định của Công Ty.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin