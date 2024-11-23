Tuyển Kinh doanh hoá chất Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh hoá chất Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Century Tower, Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và kiểm soát hiệu quả kinh doanh.
Xác định & lên chiến lược phát triển thị trường, khách hàng tiềm năng trong nước và nước ngoài.
Cập nhật chào giá và hàng hóa của Công ty cho khách hàng, theo dõi, đàm phán và ký kết hợp đồng.
Duy trì & phát triển mạng lưới mối quan hệ trong ngành khu vực trong và ngoài nước.
Cải thiện & thực thi quy trình kinh doanh.
Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Các nhiệm vụ khác khi được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Hóa hoặc ngành học tương đương tại các trường Đại học: Đại học Bách Khoa, Đại Học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và có thể chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh & thưởng kinh doanh hấp dẫn;
Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng;
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;
Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...);
Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A;
Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, khu văn phòng – Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

