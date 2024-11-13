Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH

Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17

- tháp 1

- 2, tòa Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng , Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lĩnh vực kinh doanh: hóa chất đặc biệt là silicate, chất điện giải, hạt màu, soda,....
- Hiểu rõ sản phẩm công ty trước khi tiếp xúc khách hàng.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm để đạt chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lãi gộp theo kế hoạch.
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, thúc đẩy quá trình mua hàng.
- Báo cáo kịp thời những khó khăn và đề xuất hướng xử lý để giải quyết ngay, kịp thời những yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý công nợ khách hàng.
- Mở rộng khách hàng mới theo chỉ tiêu đã đề ra.
- Phối hợp với Phòng Công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm vị trí nhân viên kinh doanh hoặc tương đương trong lĩnh vực Hóa học;
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hóa học hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Chấp nhận sinh viên Ngành Hóa mới ra trường, sẽ được đào tạo thêm nghiệp vụ kinh doanh.
- Yêu thích Hóa, có đam mê với kinh doanh.
- Ưu tiên từng làm các công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như bán hàng, sales, kinh doanh, CSKH;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén, đàm phán tốt;
- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao;
- Ham học hỏi, cầu tiến, định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định của Luật lao động
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, thưởng tháng 13 theo quy định của Công ty
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
- Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy ( Thứ 7 làm buổi sáng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN Khai Quang, Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

