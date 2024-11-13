Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17 - tháp 1 - 2, tòa Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng , Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lĩnh vực kinh doanh: hóa chất đặc biệt là silicate, chất điện giải, hạt màu, soda,....

- Hiểu rõ sản phẩm công ty trước khi tiếp xúc khách hàng.

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm để đạt chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lãi gộp theo kế hoạch.

- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, thúc đẩy quá trình mua hàng.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn và đề xuất hướng xử lý để giải quyết ngay, kịp thời những yêu cầu của khách hàng.

- Quản lý công nợ khách hàng.

- Mở rộng khách hàng mới theo chỉ tiêu đã đề ra.

- Phối hợp với Phòng Công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm vị trí nhân viên kinh doanh hoặc tương đương trong lĩnh vực Hóa học;

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hóa học hoặc các chuyên ngành có liên quan;

- Chấp nhận sinh viên Ngành Hóa mới ra trường, sẽ được đào tạo thêm nghiệp vụ kinh doanh.

- Yêu thích Hóa, có đam mê với kinh doanh.

- Ưu tiên từng làm các công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như bán hàng, sales, kinh doanh, CSKH;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén, đàm phán tốt;

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao;

- Ham học hỏi, cầu tiến, định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định của Luật lao động

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, thưởng tháng 13 theo quy định của Công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

- Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy ( Thứ 7 làm buổi sáng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MINH

