Tuyển Kinh doanh hoá chất Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Unit 405, Level 4, Cobi tower 2, 2 - 4 Street 08, Tan Phu Ward, 7 District, Ho Chi Minh, Quận 7

1) Quản lý khách hàng (nhà phân phối, vendor EPC, v.v.)

2) Quản lý sản phẩm inverters và battery packs

3) Hỗ trợ kỹ thuật đơn giản như tư vấn kỹ thuật và phản hồi các lỗi

4) Quản lý mảng Sản xuất điện mặt trời + bán ESS

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty lắp đặt điện năng lượng mặt trời (EPC)

Có kiến thức cơ bản về thiết bị điện

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, được xét tăng lương định kỳ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

