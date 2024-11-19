Tuyển Kinh doanh hoá chất Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh hoá chất Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Solum Vina
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Solum Vina

Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại Công ty TNHH Solum Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Unit 405, Level 4, Cobi tower 2, 2

- 4 Street 08, Tan Phu Ward, 7 District, Ho Chi Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương Thỏa thuận

1) Quản lý khách hàng (nhà phân phối, vendor EPC, v.v.)
2) Quản lý sản phẩm inverters và battery packs
3) Hỗ trợ kỹ thuật đơn giản như tư vấn kỹ thuật và phản hồi các lỗi
4) Quản lý mảng Sản xuất điện mặt trời + bán ESS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty lắp đặt điện năng lượng mặt trời (EPC)
Có kiến thức cơ bản về thiết bị điện
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Solum Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, được xét tăng lương định kỳ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Solum Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Solum Vina

Công ty TNHH Solum Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B3, KCN Bá Thiện 2, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

