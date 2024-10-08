Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng Công ty, Toà nhà Vinaincon số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 14 - 19 Triệu
- Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp, lập thuyết minh tính toán;
- Bóc tách, tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình dân dụng và công nghiệp.
- Vẽ shop drawing.
Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trường Đại học xây dựng/Đại học kiến trúc chuyên ngành Cấp thoát nước, có trên 03 năm kinh nghiệm.
Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận.
- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
