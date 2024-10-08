Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Công ty, Toà nhà Vinaincon số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

- Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp, lập thuyết minh tính toán;

- Bóc tách, tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình dân dụng và công nghiệp.

- Vẽ shop drawing.

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường Đại học xây dựng/Đại học kiến trúc chuyên ngành Cấp thoát nước, có trên 03 năm kinh nghiệm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Revit Architect ,3D Max, AutoCad, Photoshop.... ,

- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo & có thể đi công tác xa khi có sự điều động của Công ty.

- Tiếng Anh: Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận.

- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.

- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.

- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

