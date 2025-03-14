Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Alphanam Group
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Alphanam Group

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Alphanam Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý & kiểm soát tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án. Tham gia điều chỉnh tiến độ thiết kế cục bộ để phục vụ công tác thi công thực tế theo chỉ đạo của lãnh đạo cho các hạng mục PCCC và công nghệ.
1.
2. Triển khai & kiểm soát tổng thể công tác quản lý thiết kế, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế PCCC. Trình và xin ý kiến lãnh đão các phần việc phát sinh và căn cứ để thanh quyết toán cho các hạng mục PCCC-MEP và công nghệ.
2.
3. Đánh giá tiến độ thiết kế, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế với các bộ môn
3.
như kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, cơ - điện, nội thất, cảnh quan. Góp ý, phản biện về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật cho các hạng mục PCCC và công nghệ.
4. Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước
4.
phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù
hợp tổng thể dự án cho các hạng mục PCCC và công nghệ.
5. Chủ động liên hệ làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để bổ sung, điều chỉnh
5.
các chi tiết còn thiếu trong bản vẽ thiết kế. Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho phòng cung ứng lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến thiết kế cho các hạng
mục PCCC và công nghệ.
6. Quản lý các thiết kế bao gồm phối hợp các bộ môn: Kiến trúc, kết cấu, quy hoạch,
6.
hạ tầng, MEPF, nội thất, cảnh quan, bếp, công nghệ, XLNT, mặt dựng công trình, kiểm tra thuyết minh và sơ đồ nguyên lý cho phù hợp bản vẽ và tính toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Alphanam Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Xem xét điều chỉnh lương 02 lần/năm. Khen thưởng nhân viên xuất sắc quý/ năm Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển nội bộ và bên ngoài Tập đoàn. Được hưởng chính sách dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alphanam Group

Alphanam Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 47 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

