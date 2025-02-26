Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 30 Triệu

Mức lương 14 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 14 - 30 Triệu

- Chủ nhiệm, chủ trì tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra cấp, thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

- Triển khai bản vẽ, tính toán thiết kế cấp, thoát nước cho các công trình từ công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; quản lý hồ sơ.

- Thực hiện các công việc khác liên quan

- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, yêu cầu 03 năm kinh nghiệm.

- Biết tiếng Anh, BIM là một lợi thế.

- Tư tưởng cầu tiến, tư duy xử lý công việc, tinh thần ham học hỏi.

- Các công cụ và biểu mẫu sẽ được Công ty đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 14 triệu/tháng đến 30 triệu/tháng (tùy theo vị trí và kinh nghiệm).

- Có thưởng ngày lễ Tết, hưởng chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định Pháp Luật

- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và được tham gia các Dự án có quy mô lớn trong phạm vi cả nước;

- Có cơ hội ký kết Hợp đồng lao động với Công ty Tư vấn hàng đầu Việt Nam.

- Bạn được tham gia họp, bàn công tác triển khai công việc, khen thưởng, kỷ luật, được đề xuất phân phối thu nhập.

- Ngoài ra công ty thường tổ chức các hoạt động du lịch, hoạt động ngoại khóa,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin