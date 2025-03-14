Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Hiện tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam - chuyên về Tổng thầu Xây dựng nhà xưởng công nghiệp CĐT Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc cần tuyển 2 vị trí Kỹ sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước:

1. Chủ trì cấp thoát nước - cứng có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm thiết kế cấp thoát nước - số lượng 01

2. Kỹ sư cấp thoát nước - không yêu cầu kinh nghiệm - số lượng 01

Mô tả công việc

• Thiết kế, kiểm soát thiết kế hệ thống cấp, thoát nước các công trình. Triển khai thiết kế bước TKCS, TK BVTC (bao gồm thuyết minh và bản vẽ), …các hạng mục cấp nước, phòng cháy chữa cháy;

• Lên phương án tính toán quy mô, công suất, thủy lực, …về cấp nước và thoát nước;

• Lập bảng khối lượng, khái toán và dự toán (nếu có);

• Bảo vệ trước chủ đầu tư, tư vấn giám sát các giải pháp kỹ thuật và thiết bị do đơn vị đề xuất;

• Hỗ trợ công tác đấu thầu;

• Các công việc khác được cấp trên giao phó liên quan đến chuyên ngành.