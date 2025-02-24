Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai hồ sơ thiết kế quy hoạch phần hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, giao thông, san nền trong đồ án quy hoạch vùng, phân khu, quy hoạch chi tiết,...)

Quản lý và triển khai hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật từ bước thiết kế cơ sở đến khi hoàn thiện dự án.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên và triển khai theo đúng tiến độ của dự án đã được đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng đô thị, cấp thoát nước

Thành thạo autocad, autocad chuyên ngành (TDT, ADS, NOVA, HS, CIVIL 3D,........), thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng mềm: Lập và triển khai kế hoạch, Khả năng thuyết trình, báo cáo, Kỹ năng giao tiếp tốt, , phối hợp và làm việc nhóm, Sắp xếp, quản lý, kiểm soát triển khai thiết kế chi tiết

Thẳng thắn, trung thực, Nhiệt tình và Quyết liệt trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và trải nghiệm)

BHXH ngay khi ký HĐLĐ theo quy định

Thưởng Các dịp Tết dương lịch, 30/4-01/5, 2/9, Tết âm lịch, chuyên cần, đánh giá hàng quý

Du lịch 1 năm/lần, teambuliding, các ngày trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật

Được Các chương trình đào tạo chuyên môn, và cung cấp lộ trình phát triển sự nghiệp, lộ trình học tập rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

