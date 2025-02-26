Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thọ Bình - Tân Dân, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Khảo sát, thiết kế sơ bộ, lập dự toán cho các công trình về kết cấu thép tiền chế, kết cấu thép phi tiêu chuẩn..

-Thiết kế thi công, ra bản vẽ chi tiết, đề xuất vật tư cho các công việc đã ký kết.

-Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm: có kinh nghiệm ở vị trí tương đương biết về thiết kế triển khai bản vẽ gia công kết cấu thép, nhà thép công nghiệp, các sản phẩm cơ khí, kết cấu phi tiêu chuẩn tại các đơn vị kết cấu khác.

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan.

- Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm như: Tekla, SAP, Auto CAD, ETABS...

- Tư duy thiết kế kết cấu, kiến trúc tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập tùy thuộc vào năng lực cùng các khoản thưởng và phụ cấp hấp dẫn khác

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm theo quý công ty.

-Có ký túc xá cho ứng viên ở xa, xe đưa đón từ Hà Nội – Hưng Yên.

Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin