Tuyển Kỹ sư cơ khí Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Nhà xưởng tiêu chuẩn số 10B&C, Lô đất H
- 1, KCN Thăng Long II, P. Dị Sử, Tx. Mỹ Hào, T. Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch thực hiện các hạng mục chuẩn bị cho dự án mới
- Thiết kế, bảo dưỡng tooling/jig
- Cải tiến dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Tuổi từ 27~36
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện tử, cơ khí hoặc liên quan
- Kinh nghiệm: Thiết kế jig, kiểm soát mã sản phẩm mới, hiểu biết về công đoạn SMT là một lợi thế.
- Có kỹ năng về Autocad/ CAM/Solid work , biết đọc bản vẽ kỹ thuật & kỹ năng quản lý thời gian tốt
- Tiếng anh cơ bản.
Tại Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
