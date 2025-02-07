Tuyển Kỹ sư cơ khí Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà xưởng tiêu chuẩn số 10B&C, Lô đất H - 1, KCN Thăng Long II, P. Dị Sử, Tx. Mỹ Hào, T. Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thực hiện các hạng mục chuẩn bị cho dự án mới

- Thiết kế, bảo dưỡng tooling/jig

- Cải tiến dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tuổi từ 27~36

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện tử, cơ khí hoặc liên quan

- Kinh nghiệm: Thiết kế jig, kiểm soát mã sản phẩm mới, hiểu biết về công đoạn SMT là một lợi thế.

- Có kỹ năng về Autocad/ CAM/Solid work , biết đọc bản vẽ kỹ thuật & kỹ năng quản lý thời gian tốt

- Tiếng anh cơ bản.

Tại Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

