Tuyển Kỹ sư cơ khí Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Phân tích nguyên nhân lỗi và đưa ra đối sách với những lỗi xảy ra trên dây chuyền
- Thiết lập chương trình cho máy khi chạy model mới
- Khắc phục các sự cố kỹ thuật về dây chuyền khi xảy ra lỗi, tổng hợp và báo cáo vấn đề
- Phân tích và cải tiến tỷ lệ đạt
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật
- Kinh nghiệm làm Kỹ thuật trong công ty sản xuất từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm về SMT/ICT là lợi thế
- Tiếng Anh giao tiếp khá tương đương TOEIC 500 trở lên ( không yêu cầu chứng chỉ )
- Tin học văn phòng Khá
Chế độ phúc lợi :
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng...
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
