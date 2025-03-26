Tuyển Kỹ sư cơ khí Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Phân tích nguyên nhân lỗi và đưa ra đối sách với những lỗi xảy ra trên dây chuyền

- Thiết lập chương trình cho máy khi chạy model mới

- Khắc phục các sự cố kỹ thuật về dây chuyền khi xảy ra lỗi, tổng hợp và báo cáo vấn đề

- Phân tích và cải tiến tỷ lệ đạt

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật

- Kinh nghiệm làm Kỹ thuật trong công ty sản xuất từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm về SMT/ICT là lợi thế

- Tiếng Anh giao tiếp khá tương đương TOEIC 500 trở lên ( không yêu cầu chứng chỉ )

- Tin học văn phòng Khá

Chế độ phúc lợi :

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng...

Chế độ phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

