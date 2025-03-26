Tuyển Kỹ sư cơ khí Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Kỹ sư cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phân tích nguyên nhân lỗi và đưa ra đối sách với những lỗi xảy ra trên dây chuyền
- Thiết lập chương trình cho máy khi chạy model mới
- Khắc phục các sự cố kỹ thuật về dây chuyền khi xảy ra lỗi, tổng hợp và báo cáo vấn đề
- Phân tích và cải tiến tỷ lệ đạt

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật
- Kinh nghiệm làm Kỹ thuật trong công ty sản xuất từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm về SMT/ICT là lợi thế
- Tiếng Anh giao tiếp khá tương đương TOEIC 500 trở lên ( không yêu cầu chứng chỉ )
- Tin học văn phòng Khá
Chế độ phúc lợi :
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng...

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-10tr-15tr-thang-tai-hung-yen-job343858
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Thịnh Hưng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thịnh Hưng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Kaga Electronics (Viet Nam) Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 500 USD Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Tập Đoàn Kangaroo làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1100 Triệu Tập Đoàn Kangaroo
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 472 - 787 USD Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
472 - 787 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 472 - 787 USD Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
472 - 787 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP LONG BIÊN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 500 USD Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 472 - 787 USD Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
472 - 787 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HT VIỆT NAM
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm