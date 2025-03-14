Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 25 Triệu

Vẽ thiết kế chi tiết thiết bị, lập hồ sơ thiết kế

Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết

Đề xuất phương án thi công, tham gia khảo sát thực tế dự án

Giám sát công việc tại nhà máy/công trình, kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ

Quản lý tài liệu, kế hoạch tổng thể và tiến độ dự án

Phối hợp với các phòng ban để xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Kiểm soát chi phí dự án và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu