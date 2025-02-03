Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Số 68 đường Hùng Vương, Kp Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi đơn hàng và kiểm tra kỹ thuật hàng hóa

Thực hiện các cv liên quan đến bản vẽ, bóc tách khối lượng, hồ sơ đấu thầu

Giám sát đội nhóm thi công

Làm hồ sơ chứng từ thi công nghiệm thu công trình

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm bảo trì cơ khí

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kỹ sư cơ khí

Có kinh nghiệp làm việc ở vị trí kỹ sư từ 3 năm trở lên

Kỹ năng làm việc nhanh nhẹn chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15 - 18 triệu tùy theo kinh nghiệm và khả năng làm việc của ứng viên

Thời gian làm việc : 7h30 - 17h thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần, 1 tháng làm 2 thứ 7

Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ lương thưởng theo quy định của nhà nước

Được sử dụng xe oto trong quá trình đi làm việc

Thưởng riêng khi hoàn thành xuất sắc công việc

Thưởng riêng theo kết quả kinh doanh hoạt động của công ty

Được đi học nâng cao trình độ tại các trung tâm đào tạo quản lí doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin