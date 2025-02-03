Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 68 đường Hùng Vương, Kp Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Theo dõi đơn hàng và kiểm tra kỹ thuật hàng hóa
Thực hiện các cv liên quan đến bản vẽ, bóc tách khối lượng, hồ sơ đấu thầu
Giám sát đội nhóm thi công
Làm hồ sơ chứng từ thi công nghiệm thu công trình
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm bảo trì cơ khí
Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 15 - 18 triệu tùy theo kinh nghiệm và khả năng làm việc của ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
