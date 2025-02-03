Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 18 Triệu

Kỹ sư cơ khí

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 68 đường Hùng Vương, Kp Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi đơn hàng và kiểm tra kỹ thuật hàng hóa
Thực hiện các cv liên quan đến bản vẽ, bóc tách khối lượng, hồ sơ đấu thầu
Giám sát đội nhóm thi công
Làm hồ sơ chứng từ thi công nghiệm thu công trình

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm bảo trì cơ khí
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kỹ sư cơ khí
Có kinh nghiệp làm việc ở vị trí kỹ sư từ 3 năm trở lên
Kỹ năng làm việc nhanh nhẹn chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15 - 18 triệu tùy theo kinh nghiệm và khả năng làm việc của ứng viên
Thời gian làm việc : 7h30 - 17h thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần, 1 tháng làm 2 thứ 7
Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ lương thưởng theo quy định của nhà nước
Được sử dụng xe oto trong quá trình đi làm việc
Thưởng riêng khi hoàn thành xuất sắc công việc
Thưởng riêng theo kết quả kinh doanh hoạt động của công ty
Được đi học nâng cao trình độ tại các trung tâm đào tạo quản lí doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP HẢI HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Hùng Vương, Khu phố Tân hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

