Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Thực hiện các dự án nghiên cứu sản phẩm mới
• Tổng hợp thông tin, phân tích, lập và đề xuất phương án, mục tiêu cải tiến sản phẩm; Lập hồ sơ thiết kế của sản phẩm
• Thực hiện công việc đề nghị sản xuất mẫu, theo dõi quá trình chế tạo thử nghiệm đánh giá chất lượng của sản phẩm do mình thiết kế• Xây dựng, quy chuẩn và cập nhật hồ sơ kỹ thuật các sản phẩm
• Tham gia lập các quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công, hướng dẫn của trưởng phòng
• Hướng dẫn, hỗ trợ xưởng sản xuất thực hiện gia công sản xuất các sản phẩm và ghi nhận lại các phản hồi về lỗi thiết kế và điều chỉnh

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Cao đẳng, đại học, chuyên ngành chế tạo máy
2. Vận hành máy tính: phần mềm văn phòng
3. Kinh nghiệm làm việc: 3 năm
4.Tiếng Trung giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
- Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.
- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc
- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước Việt Nam: BHXH, BHYT,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

